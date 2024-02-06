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الأمم المتحدة تحذر الاحتلال الإسرائيلي: استهداف رفح جريمة حرب

كتب:

محمد عبدالعزيز
07:44 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
مدينة رفح الفلسطينية

مدينة رفح الفلسطينية

حذرت الأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي من انتقال الحرب إلى مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان، ضمن عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

وتعد مدينة رفح، أحد أكثر المدن في غزة المكتظة بالسكان نتيجة نزوح آلاف الفلسطينيين من شمال ووسط القطاع للهروب من القصف على غزة، وذلك قد يفضي إلى «جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن».

زيادة القصف على مدينة رفح

يأتي ذلك في وقت أشار فيه مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إلى زيادة القصف على مدينة رفح خلال يومي الأحد والاثنين، وسط نزوح الآلاف من الفلسطينيين الفارين من مدينة خان يونس، التي تكدس بها الآلاف قبل تحويل العمليات العسكرية إليها.

وحذر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه، من أن الهجمات المكثفة في رفح في ظل المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، ويجب علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتجنب ذلك.

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