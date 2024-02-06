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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأمم المتحدة: نرحب بالحوار الأمني بين العراق وأمريكا

كتب:

شريف سليمان
05:44 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت

ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت

أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الترحيب بالحوار الأمني بين العراق وأمريكا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت أنّ الإصلاحات والتنمية ضروريان لفتح آفاق مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين. 

وأوضحت أنّ التحدي الذي سيواجه الانتخابات المستقبلية في العراق هو حشد نسبة إقبال أعلى من الناخبين، مشيرةً إلى أن الانتخابات المحلية بالعراق في 2023 تمت على نطاق واسع وبشكل سليم من الناحية الفنية. 

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