محافظ القاهرة يستقبل وفد الأمم المتحدة للاستعداد لـ«منتدى الحضري العالمي»

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وفد منظمة UN Habitat وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنتدى القاهرة الحضري العالمي 2024.

وأكد محافظ القاهرة أهمية المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة في نوفمبر المقبل، والذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، مشيرا إلى أن استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية، ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط المدن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة، والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الإعداد للمنتدى الحضري

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص الحكومة المصرية، بجميع وزارتها وهيئاتها، على الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري، ليخرج بالصورة التي تليق بالدولة المصرية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمراني محليًا وإقليميًا وعالميًا.

القاهرة الأفضل

وأكد أعضاء الوفد أن القاهرة كانت الاختيار الأفضل الذي قُدم للأمم المتحدة، حيث تتفق مع معايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة والتنقل واللوجيستيات، بالإضافة إلى سابقة تنظيمها لمؤتمرات على نفس المستوى والأهمية.