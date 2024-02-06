الفصائل الفلسطينية: تعاملنا مع مقترح وقف إطلاق النار بروح إيجابية

أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها سلمت ردها بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل المحتجزين إلى مصر وقطر، وأشارت إلى أنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

ويأتي رد الفصائل الفلسطينية بعد مقترح باريس بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين من الجانبين، ويترقب الفلسطينيون والعالم هدنة إنسانية جديدة في غزة بعد أكثر من شهرين على انتهاء الهدنة الإنسانية الأولى.

بلينكن: أفضل مسار للمضي قدمًا نحو هدنة ممتدة بغزة

ورد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن واشنطن تسلمت ردًا من الفصائل الفلسطينية بشأن صفقة تبادل المحتجزين، والرد بمجمله إيجابيًا.

وأضاف «بلينكن» أن أفضل مسار للمضي قدمًا نحو هدنة ممتدة بغزة هو اتفاق بشأن المتجزين، مشيرًا إلى أن واشنطن أطلعت الإسرائيليين على رد الفصائل بشأن الصفقة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: «عازمون على استخدام أي هدنة من أجل استئناف مساعي السلام، نحن نركّز على الوضع في قطاع غزة بعد الحرب وإحلال سلام وأمن دائمين في المنطقة»، مضيفًا أن واشنطن قدمت مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق.