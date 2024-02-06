«السفيرة عزيزة» يحتفي بذكرى ميلاد الفنانة شادية غدا

يحتفي برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «dmc» في الثالثة عصر غد الأربعاء، بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية.

يخصص البرنامج حلقته كاملة للاحتفاء بالفنانة القديرة التي تميزت بجمالها وصوتها العذب منذ صغر سنها، وكانت ممثلة موهوبة قادرة على أداء جميع الأدوار.

وتقدم الإعلامية القديرة سناء منصور خلال الحلقة تقريرًا تروي فيه تفاصيل المحطات المهمة في حياة الفنانة الكبيرة شادية، ومسيرتها الفنية، وأعمالها السينمائية والدرامية.

كما يستضيف البرنامج المطربة نهى حافظ لغناء أشهر أغنيات الفنانة الكبيرة شادية وإحياء ذكرى ميلادها بمشاركة فرقة من العازفين.

أسرار من حياة شادية

كذلك يستضيف البرنامج المصور الكبير عادل مبارز ليروي تفاصيل وأسرار جديدة عن حياة الفنانة الراحلة شادية، وكواليس تصويرها في عدد من أعمال الفنية.

واشتهرت الفنانة الكبيرة شادية بالعديد من الأعمال السينمائية المميزة أشهرها «الزوجة 13» عام 1962، «مراتي مدير عام» 1966، «معبودة الجماهير» عام 1967، و«شيء من الخوف» عام 1969، وجميعها شكلت قمما من النجاح والتميز.

مسيرة حافلة بالأعمال الفنية

وقدمت شادية خلال مسيرتها الفنية الطويلة أكثر من 170 فيلمًا، واشتهرت بأدوارها الرومانسية والكوميدية والوطنية، وكانت شادية أيضا مطربة موهوبة، وقدمت خلال مسيرتها الكثير من الأغاني أبرزها أغنيتها الوطنية الشهيرة «يا حبيبتي يا مصر».