آخر ظهور للفنانة كريمان قبل وفاتها.. أمام شادية وصلاح ذو الفقار (فيديو)

عام 1966 شهد آخر ظهور للفنانة كريمان على شاشة السينما، التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، فهي التي اختارت بإرداتها الابتعاد تماما عن الأضواء على مدار فترة طويلة قاربت 60 عاما، رغم كونها في أوج مجدها وشهرتها فإن العائلة كان لها دائما الأولوية في حياة كريمان.

فيلم «مراتي مدير عام» للمخرج فطين عبد الوهاب آخر ظهور للفنانة كريمان، لتضع كلمة النهاية في مسيرتها الفنية التي بدأتها في عام 1953 عندما قدمت أدول أدوارها في فيلم «الحموات الفاتنات»، وعلى مدار ما يقرب من 13 عاما قدمت كريمان عشرات الأفلام والأعمال المسرحية المميزة من بينها «تمر حنة»، «جميلة»، «موعد مع أبليس»، «سكر هانم» و«الفانوس السحري».

تفاصيل آخر ظهور للفنانة كريمان في السينما

المهندسة «عايدة» التي تثير غيرة المدير العام عصمت فهمي (شادية)، بتقربها من زوجها المهندس حسين (صلاح ذو الفقار)، كانت تلك ملامح الدور الذي مثل آخر ظهور للفنانة كريمان قبل اعتزالها الفن نهائيا، وفقا لما كشفته في تصريحات صحفية سابقة لها.

آخر ظهور للفنانة كريمان: 60 عاما بعيدة عن الأضواء

وعلى مدار 60 عاما، ابتعدت الفنانة كريمان تماما عن الأضواء إلا عن حوار صحفي مع أحد الصحف المصرية كشفت خلاله عدد من الكواليس في حياتها الفنية خلال الفترة الذهبية للسينما المصرية بالإضافة إلى سبب اعتزالها الفن مؤكدة أنها لم تندم يوما عن قرارها الذي اتخذته في سبيل رعاية أسرتها ونجلها الوحيد، الذي أصبح رجل أعمال وأنجب أطفالا لتصبح كريمان جدة لـ4 أطفال تأنس بوجودهم حولها.