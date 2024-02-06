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السجن سنة مع الإيقاف لـ أحمد الطنطاوي ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات

كتب:

محمود الجارحي
08:32 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
أحمد طنطاوي

أحمد طنطاوي

قضت محكمة جنح المطرية، اليوم، بالحكم على المدعو أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكانت قد قررت النيابة إحالة المدعو أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

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