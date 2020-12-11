تفوق بالأولى وخسر في الإعادة.. كيف أطاحت الصناديق بالنائب أحمد طنطاوي؟

من تفوق بالجولة الأولى إلى خسارة بالإعادة، المفارقة التي قلبت حظوظ النائب أحمد طنطاوي، في انتخابات مجلس النواب 2020 في الدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، حيث حصل على 53 ألفا و529 صوتا بعد أن حصل على 44 ألفًا و402 صوت، وهو ما فسره عبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، بأنه شيء عادي ومتكرر، حيث إن هناك 26 مرشحا قلت أعداد الأصوات المنتخبة لهم خلال الجولة الثانية، ولعل النموذج الأبرز كان المرشح اللواء حامد الزعبلاوى مرشح مستقبل وطن في المحلة.

عبدالناصر قنديل: في جولة الإعادة لا تلقى الأصوات أرضا

وقال مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، في حديثه لـ"الوطن" إن الانتخابات المصرية تجري عبر أكثر من جولة اقتراع للوصول للأغلبية المطلقة وهي تعني الحصول على "50% من الأصوات+1" وبالتالي إذا لم يتحقق ذلك في الجولة الأولى يلجأ للإعادة التي تكون جولة صفرية أي أنها دون احتساب أي أصوات من الجولة الأولى.

وأوضح "قنديل"، أن الفارق في الأمر هو أن جولة الإعادة تبنى على نسخ التحالفات لضمان الأصوات الفعلية واكتساب أصوات جديدة، مشيرا إلى أن نتائج الجولة الأولى أحيانا تكون خادعة، أي أن هناك بعض المرشحين بيعطوا أصوات للمنافس صاحب الحظوظ الأكبر للفوز حتى لا يمثل خطر عليهم لضمان عدم صعود منافس أمامهم وضمان دورهم في الإعادة، والنائب أحمد طنطاوي كانت حظوظه مرتفعة قبل الجولة الأولى بالفعل، متابعا أن الجولة الثانية تختلف تماما حيث تعتمد على التحالفات والأصوات بها "لا تلقى على الأرض" بحسب وصفه.

خسارة بالإعادة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بكفر الشيخ، خسارة النائب أحمد طنطاوي بعد حصوله على 53529 صوتًا، في مقابل فوز السيد شمس الدين لحصوله على 73795 صوتًا، ومحيي الدين القطان على 43094، وباسم حجازي على 63103 أصوات، كما خسر أيضًا مراد القطان على 55278 صوتًا، وياسر منير على 62855 صوتًا.

تفوق بالجولة الأولى

وكان "طنطاوي"، حصد في الجولة الأولى، 44 ألفًا، و402 صوت، ويليه مرشح حزب الوفد باسم عبدالمحسن حامد حجازي الذي حصد 34 ألفًا، و47 صوتًا، والمرشح السيد أبواليزيد سيد أحمد شمس الدين الذي حصد 30 ألفًا، و877 صوتًا.

رفض الطعون

وكانت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بـ3 دوائر انتخابية في كفر الشيخ، رفضت تظلمات 6 مرشحين، على أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائرهم، عقب الإعلان على النتيجة الأولية لجولة الإعادة.