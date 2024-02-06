واشنطن و4 دول أوروبية تستعد لنزع فتيل التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

نشر موقع أكسيوس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأربعة من حلفائها الأوروبيين، يأملون في الإعلان عن سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل على الحدود اللبنانية التي تقاتل ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أجل نزع فتيل التوترات وإعادة الهدوء إلى الحدود، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع على القضية.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه المخاوف الأمريكية بشأن حرب شاملة بين إسرائيل والفصائل على الحدود اللبنانية، وذلك بعد تصاعد المناوشات على طول الحدود في أعقاب اغتيال إسرائيل لصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لأحد الفصائل الفلسطينية.

وأكد «أكسيوس»، أن عاموس هوشستين، أحد أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي بايدن وأكثرهم ثقة، التقى برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت في إسرائيل الأحد الماضي وناقش اقتراحه بشأن التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

بيان لتوضيح الالتزامات التي وافق كل جانب على الالتزام بها

وقالت المصادر إن الاقتراحات الجديدة لن يتم التوقيع عليها رسميًا من قبل الطرفين، لكن الولايات المتحدة وأربعة حلفاء أوروبيين، وهم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، سيصدرون بيانًا يوضح بالتفصيل الالتزامات التي وافق كل جانب على الالتزام بها.