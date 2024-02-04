سامح شكري يحذر من تفاقم الأوضاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط خطر جدا، والأعمال العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تنذر بتفاقم الوضع، والانزلاق بصراع أوسع.

جهود مصر التنموية السنوات الماضية

وأضاف وزير الخارجية خلال حديثه بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي أن الشركات الفرنسية ساهمت بشكل كبير بجهود مصر التنموية السنوات الماضية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن فرنسا على المستوى الحكومي تدعم جهود مصر التنموية والحزمة التمويلية لكثير من المشروعات القومية الكبرى والبنية الأساسية والنقل ذات أهمية بالغة، وتستمر جذب الشركات الفرنسية والعلاقة الوثيقة التي تربط بين البلدين تشجع على ذلك.

فتح الآفاق لزيادة حجم التبادل التجاري

وشرح وزير الخارجية أن التعاون بين مصر وفرنسا يفتح الآفاق لزيادة حجم التبادل التجاري، والعمل على ذلك وزيادة الاستثمارات الفرنسية واستفادتها من علاقات مصر بالشرق الأوسط وأفريقيا، والعمل بضوء العلاقات المصرية الفرنسية على مستوى الحضاري والثقافي عبر قرنين من الزمان بالنسبة للإهتمام الكبير بالحضارة المصرية المعاصرة، سواء من حيث الفن والتعليم والثقافة ورغبة مصر من الاستفادة بما وصلت له النظم التعليمية بفرنسا، وتوسيع مصر لرقعة الدارسين بالجامعات الفرنسية، ما يؤكد الرغبة المشتركة لدعم العلاقات المصرية الفرنسية.