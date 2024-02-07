شريف بكر: مبيعات معرض الكتاب 2024 فاقت التوقعات والشباب الأكثر إقبالا

أعرب الناشر شريف بكر صاحب ومدير دار العربي للنشر والتوزيع، عن سعادته بفوز إصدارات الدار بجائزتين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهما؛ جائزة في مجال العلوم الإنسانية والإعلام الجديد، فازت بها الدكتورة شيرين محمد أحمد كدواني، والدكتورة شريهان محمد توفيق عبد الحافظ، عن كتابهما «الإعلام الرقمي.. تشريعات وأخلاقيات النشر»، وجائزة أفضل كتاب علمي «الذكاء الاصطناعي»، فاز بها الدكتور إيهاب عبد الحميد خليفة عبد العال، عن كتابه «الخوارزميات القاتلة».

وقال شريف بكر: تلك الجوائز التي فازت بها إصداراتنا هي نتيجة جهد وعمل متواصل من كل فريق العربي للنشر والتوزيع، وبالتأكيد جهد سنوات من البحث المبذول من الكتّاب فى تلك الدراسات.

وأكمل، سنستمر في بذل أقصى ما لدينا لمواكبة ما يدور في كل عوالم الأدب المترجم، والإعلام والسياسة، وهو ما بدا واضحًا في إصداراتنا والتي لاقت الاستحسان من قبل قرائنا.

وأضاف بكر لـ«الوطن»، أن الدورة الحالية من معرض الكتاب كانت موفقة والجمهور فاجأنا كعادته وشهدت الدورة إقبالا كبيرا انعكس على شراء الكتب، فالمبيعات كانت أفضل مما تصورنا، وتمكن الزوار من الاستفادة من العروض والتخفيضات التي قدمناها على الأسعار .

المعارف العامة وكتب الرحلات الأكثر مبيعا

وعن نوعية الكتب التي لاقت إقبالا قال: كتب الجريمة وكتب المعارف العامة المترجمة، وكتب الرحلات هي أبرز الأعمال التي لاقت إقبالا، والزوار كانوا يترددون على المعرض بحقائب كبيرة وبقوائم لعناوين كتب، ميزانية محددة سلفا للشراء.

ولفت إلى إن الدورة شهدت نجاحا على كافة المستويات، ومن بينها تبادل حقوق النشر والترجمة بين بعض الناشرين المصريين والنرويجيين، على هامش وجود النرويج ضيف شرف الدورة.

مشيرا إلى أن الجانب النرويجي الذي حل ضيفا على الحدث، انبهر بحجم الإقبال الجماهيري على معرض القاهرة للكتاب، خصوصا عندما رأى أن أغلب جمهور المعرض من الشباب.

لافتا إلى أن عدد زوار معرض القاهرة يقترب من عدد سكان النرويج نفسها، كما أن نوعية الجمهور المقبل على معرض القاهرة أغلبهم من فئة الشباب، وهي ظاهرة لفتت نظر ضيوف المعرض من النرويج، إذ اعتاد سكان هذه البلاد على أن فئة كبار السن هي الفئة الأكثر إقبالا على القراءة.