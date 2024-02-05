«الثقافة»: إصدارات وخصومات وأنشطة ورحلات خاصة من المحافظات الحدودية

شهدت صالات معرض القاهرة الدولى للكتاب، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتوافدت الأسر على الصالة المخصّصة للأطفال، تزامناً مع إقبال لافت على أجنحة وزارة الثقافة بفضل الخصومات، والتطور الملحوظ فى العناوين المنشورة التى تتنوع ما بين الإصدارات الجديدة والتراجم ومختلف مجالات المعرفة.

وأكدت وزارة الثقافة، أن ما شهدته القاعة المخصّصة لأنشطة الطفل، من فعاليات متنوعة، واهتمام وإقبال كبير من الأسر المصرية، هو أمر متميز، ويُعد مشهداً حضارياً يعكس إدراك الأسرة المصرية بقيمة المعرفة، ويجسّد عمق رؤية الدولة وإيمانها بأن التقدّم يبدأ بالاهتمام بالنشء.

كما شهد جناح الهيئة العامة للكتاب، ومبادرة الثقافة والفن للجميع، إقبالاً كبيراً خاصة على موسوعة سليم حسن، وكذلك كتاب «الأغانى» للأصفهانى، وبلغت مبيعات الهيئة أكثر من 50 ألف نُسخة.

وتوافد الجمهور على جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسط إقبال على اقتناء أعمال عميد الأدب العربى طه حسين، فضلاً عن الكتب التى قام العميد بترجمتها والمشاركة فى تحقيقها، وبينها كتاب «كليلة ودمنة» لعبدالله بن المقفع - تحقيق عبدالوهاب عزام وطه حسين، وأعرب عمرو البسيونى، رئيس هيئة قصور الثقافة، عن سعادته بالإقبال الكبير من الجمهور على جناح الهيئة.

وأوضح أن اللجنة التى شكّلتها وزيرة الثقافة كثفت الجهود ليخرج المعرض فى صورة أفضل من الدورات السابقة وبصورة تليق باسم مصر، لافتاً إلى أن الإقبال على جناح الهيئة يأتى تتويجاً لجهود فريق لجنة النشر، وفريق التسويق والإعلام: «استهدفنا تقديم خدمة متميزة ولائقة، فلا يكاد يخلو الجناح من الزحام يومياً على الشراء وبكميات كبيرة، وهو من أنجح المعارض بالنسبة لنا قياساً بالدورات السابقة، ومن أنجح الأجنحة فى المعرض ككل».

وأشار إلى أن الكتب الأعلى مبيعاً هى «موسوعة المستشرقين» لنجيب العقيقى، وكتب طه حسين وكذلك كتاب «العقلانية القلقة» للمؤلف محمد دوير، و«البخلاء»، للجاحظ، وكتب سلسلة آفاق عالمية بينها «مدام بوفارى، مائة عام من العزلة، أصل الأنواع، الأحمر والأسود»، وكتب ومجلات «قطر الندى» للأطفال، موضحاً أن الأسعار تبدأ من جنيه واحد إلى 25 جنيهاً: «كتب طه حسين وعددها 36 كتاباً، ما بين التأليف والتحقيق تُباع بـ7 و8 جنيهات، هذا إلى جانب خمسة كتب عن عميد الأدب العربى بأقلام نقاد ومؤلفين آخرين، وأعلى سعر هو 30 جنيهاً للكتب الكبيرة».

وأكدت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أن الرحلات التى نظمتها قصور الثقافة لأبناء الإسكان البديل أو شباب أهل مصر من المحافظات الحدودية إلى المعرض، وكذلك العروض الفنية التى تشارك بها الهيئة ضمن برنامج وزارة الثقافة فى المعرض، خلقت حالة من الرواج.

وأشارت إلى أن قصور الثقافة حرصت على تنظيم أسبوع جديد لبرنامج «أهل مصر»، لأبناء المحافظات الحدودية، تزامناً مع فعاليات معرض الكتاب من أجل تنظيم يوم خاص لزيارة المعرض ليتعرّف الشباب على عظمة وعراقة بلده، موضحة أن البرنامج ضم 120 شاباً وفتاة من 6 محافظات حدودية، وهى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر وأسوان مع شباب من القاهرة، من أجل تحقيق هدف المواطنة والدمج.