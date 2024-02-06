مؤسسة «بيت الحكمة» تفوز بجائزة النشر من معرض الكتاب 2024

أعلن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين فوز مؤسسة «بيت الحكمة» بجائزة النشر من معرض الكتاب 2024، وذلك ضمن إعلان جوائز معرض الكتاب بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وهي الجائزة التي تقدمها هيئة الكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

وتقدم اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده بالتهنئة إلى مؤسسة بيت الحكمة، وقال في بيان:

في إطار مسابقة جائزة النشر التشجيعية والتي ينظمها اتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب فقد فاز بالجائزة لهذا العام بيت الحكمة للصناعات الثقافية، للزميل الناشر أحمد السعيد، وبهذه المناسبة يتقدم اتحاد الناشرين المصريين إلى مؤسسة بيت الحكمة بخالص التهاني القلبية.

ختام معرض الكتاب

وانطلقت الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير، وحلت النرويج ضيف شرف الدورة، وسليم حسن عالم المصريات شخصية الدورة ويعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال شخصية معرض كتاب الطفل.