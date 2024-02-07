«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة

يعد الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة، من القوانين التي تمس قطاعا كبيرا من المواطنين، مع مناقشة البرلمان له خلال الأيام المقبلة، إذ أرسله مجلس الوزراء إلى النواب، ثم أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره.

وحصلت «الوطن» على نسخة من مشروع القانون، وتستعرض في «س وج».. كل ما تريد معرفته عن قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة.

على أي فئات يسري قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة؟

نصت المادة الثانة من قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة، على أنه يسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

كيف يمكن الحصول على الدعم النقدي؟

نصت المادة «2» على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الالحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحالي، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

كيف يتم تحديد درجة الفقر؟

يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءا على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات فقر الأفراد والأسرة، وفي حالة حدوث تعارض بين نتائج التحقق والمعادلة، ترفع النتائج للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

أي فئات تستحق صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل»؟

- الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء.

- الأسرة المعالة.

- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

- أسرة المجند.

- الأسرة مهجورة العائل.

ما شروط الحصول على الدعم النقدي المشروط «تكافل» بشكل دوري ومنتظم؟

أولا مشروطات صحية

- المتابعة الصحية الدورية «للأطفال دون سن ٦ سنوات».

- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء.

- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ثانيا مشروطية التعليم

- إلحاق الأبناء في السن الدراسي «6- 18» سنة بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

- إلحاق الأبناء في السن الدراسي «18- 26» سنة بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.

وفي جميع الأحوال، يستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، أو الرسوب نتيجة الظروف قهرية، أو إتمام الدراسة قبل السن المحدد ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذه الاستثناءات.

أي فئات يصرف لها الدعم النقدي «كرامة»؟

- الشخص ذو الإعاقة.

- المريض بمرض مزمن.

- المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.

- المرأة غير المعيلة.

- اليتيم.

- أبناء الرعاية اللالاحقة.

- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين المنطبق عليهم الشروط.

أي الفئات التي يكون لها الأولوية في حالة تقدم أعداد كبيرة؟

- ذو الإعاقة من المستوى الثالث.

- المريض بمرض مزمن شديد.

- المسن.

- الأيتام.

- الأرامل والمطلقات والمنفضلات والمعيلات.

- ذو الإعاقة من المستوى الثاني.

- النساء بلا عائل.

- الأسر الفقيرة.

- ذو الإعاقة من المستوى الأول

كيف يتم صرف الدعم النقدي؟

يتم صرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة %1 من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها ، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية لظروف يقدرها الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة وإعادة إصدارها ، وآلية توزيعها علي المستفيدين.