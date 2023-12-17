رئيس «التأمين الاجتماعي»: تطبيق الحد الأدنى للمعاشات بدءا من يناير 2024

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنَّ الدولة تعمل على تحسين قيمة المعاش للمواطن بوضع آلية لرفع الحد الأدنى لقيمته سنوياً، خاصة وأنه كانت هناك شكوى باستمرار بشأن تدني المعاشات، وذلك منذ عام 2011.

الآلية لتحسين قيمة المعاش عبر وضع حد أدنى وحد أقصى للرواتب

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الآلية لتحسين قيمة المعاش عبر وضع حد أدنى وحد أقصى للرواتب، وفي بداية العام الحالي تم تحديد مبلغ 1700 جنيه كأقل راتب يشترك في التأمينات، فيما أنَّ أقصى قيمة لراتب للاشتراك هي 10 آلاف جنيه.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «بدءاً من يناير 2024 سيتم تحريك الحدين الأدنى والأقصى للرواتب للاشتراك في التأمينات ليصبح الحد الأدنى 2000 جنيه والأقصى 12,6 ألف جنيه، ما سيساهم في تحسين قيمة المعاشات أو الأجر التأميني، وسيتم تطبيق الحد الأدنى على كل من سيخرج على المعاش في الشهر المقبل وهو 1300 جنيه وكذلك الحد الأقصى البالغ 10 آلاف و80 جنيها».