تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم للبرلمان شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة طبقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد والتنوع بين الشروط خاصة بالصحة وشروط خاصة بالتعليم.

شروط الحصول على معاش تكافل وفقا للقانون الجديد

ومشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يتضمن شروط الحصول على معاش «تكافل» وبحسب المادة رقم 6 من القانون الجديد للضمان الاجتماعي، حيث يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي «تكافل» بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي:

مشروطية الصحة والتي تضم:

- المتابعة الصحية والدورية «للأطفال دون سن 6 سنوات»

- الالتزام بكل التطعيمات المقررة للأبناء.

- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة.

شروط تعليمية

وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن:

ثانيا: مشروطية التعليم والتي تضم:

1- إلحاق الأبناء في السن الدراسي «6 - 18 سنة» بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن 80 % في كل فصل دراسي.

2 - إلحاق الأبناء في السن الدراسي «18 - 26 سنة» بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.

وينص القانون أنه في جميع الأحوال يستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، أو الرسوب نتيجة الظروف قهرية، أو إتمام الدراسة قبل السن المحدد، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذه الاستثناءات، وتعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، على الوزارة المختصة تقريرا بمدى انطباق الظروف القهرية على الأسرة من عدمه، وذلك للبت فيه.

عضو النواب: إضافة فئات جديدة من مستحقي معاش تكافل وكرامة تدل على أن الدولة تهتم بجميع المواطنين

ومن جانبه أوضح المستشار إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إضافة فئات جديدة من مستحقي معاش تكافل وكرامة تدل على أن الدولة تضع في اهتمامتها جميع فئات الشعب المصري وهذا يوسع دائرة الضمان الاجتماعي.

أضاف أن إدراج الفنانين القدامى من ضمن الفئات المستحقة لمعاش «كرامة» يعد تكريماً لهم، وأن مشروع هذا القانون يمثل تمثل تكريماً للمواطن المصري وترسل الدولة رسالة للمواطن من خلاله أن المواطن دائما وخاصة تلك الفئات الأكثر احتياجا في فكر وحيز اهتمام الدولة.