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اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية.. من هو؟

كتب:

محمد عبدالعزيز
11:33 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
نواف سلام

نواف سلام

أعلنت محكمة العدل الدولية، تعيين القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا للمحكمة لمدة 3 سنوات، بحسب ما أعلنته المحكمة عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس».

من هو نواف سلام؟

ونواف سلام يبلغ من العمر 71 عامًا، وهو أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي  لبناني، وكان عضوًا في المحكمة منذ 6 فبراير 2018، ثم سفيرًا وممثلًا دائمًا للبنان لدى الأمم المتحدة.

وحصل «سلام» على شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة ماجستير في القوانين من كلية الحقوق في جامعة هارفرد ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.

ما هي محكمة العدل الدولية؟

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946، وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة والمحكمة لمدة تسع سنوات.

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بقلم محمد عبدالعزيز