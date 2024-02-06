عميد كلية دار العلوم: الشاعر محمود حسن إسماعيل خرجت من عباءته الحداثة المصرية

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الشاعر محمود حسن إسماعيل من خريجي كلية دار العلوم، حيث خرجت من عباءته الحداثة المصرية، ويكاد يكون هناك إجماع بين رواد المدرسة الجديدة على أستاذية محمود حسن إسماعيل.

وأضاف بلبولة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن محمد الفيتوري وصلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي ومحمد عفيفي مطر، هم نتاج مدرسة محمود حسن إسماعيل، كما أن نجيب محفوظ كان يتحسس متى ينشر محمد عبدالحليم عبدالله روايته.

أبناء دار العلوم استوفدوا علم اللغة

وأشار إلى أن دار العلوم هي التي بدأت تخصصا جديدا فريدا وهو تخصص الأدب المقارن، كما أن علم اللغة من ضمن العلوم التي استوفدها أبناء دار العلوم وطوعوها، وبفضلهم أصبحت جزءا من البناء المعرفي الكبير ليس في مصر ولكن في العالم العربي.

وأوضح أن المؤرخ أحمد شلبي هو من راجع مسلسل «لا إله إلا الله» مراجعة تاريخية، مؤكدا أن أبناء الدار كانوا جزءا فاعلا ونشطا جدا في الفترة الأولى وما تبعه من فترات.