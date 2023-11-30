قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد بلبولة عميدا لكلية دار العلوم

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد بلبولة، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية دار العلوم، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها، على المستوى التعليمي والإداري والبحثي، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات أخرى

وجه الخشت، الدكتور أحمد بلبولة، بتنفيذ عدة مهام، من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكل قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية.

استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة العمل كفريق واحد، ما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية، والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية، تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية «2021 - 2025»، والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع، والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.