عضو أمناء الحوار الوطني: مبادرة حقيقية والمخرجات مكاسب كبيرة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات العامة شهدت حضور ومشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، أحزاب، كيانات سياسية، أفراد، ومواطنين من كل محافظات مصر، وأٌذيعت على الهواء مباشرة، مؤكداً أن الجلسات لم يكن بها خطوط حمراء، ولم يتم قطع الحديث عن أحد.

وأضاف فكانت هناك حرية مطلقة للتعبير عن الرؤى بشكل واضح، أُعطت للمشاركين كافة، مشيرا إلى أن إدارة الحوار الوطني حرصت على فتح آفاق من لغة الحوار ومساحات أكبر من النقاش في الجلسات العامة، وهو ما لاحظه الجميع وأدى إلى التوصل لمخرجات ونتائج وتوصيات تم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

توصيات ومخرجات المرحلة الأولى

وعن توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لفت الكشكي، إلى أن النسخة الأولى من الحوار الوطني انتهت من مناقشة بعض الملفات بالكامل، مشيرا إلى أن البعض الآخر سيتم ترحيله للجولة الثانية من الحوار، مؤكداً أن الرئيس تعهد منذ اللحظة الأولى باتخاذ القرارات اللازمة دون قيد أو شرط، فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية، اذا كانت تحتاج الى قرارات تنفيذية أو إحالتها إلى الجهات التشريعية إذا كانت تحتاج إلى تشريع من خلال البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ».

وعن حالة الزخم التي صاحبت الحوار، أشار عضو مجلس الأمناء إلى أننا أمام مبادرة حقيقية رسخت لمفهوم غير مسبوق في فكرة ومفهوم الحوار داخل المجتمع في حد ذاته، موضحاً أن الحوار يعد مجلس ومنصة للتفكير، وليست جهة تنفيذية ولا ينافس جهة تنفيذية ولا يتنافس مع أي جهة من مؤسسات الدولة.