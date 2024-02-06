الاحتلال الإسرائيلي يفجر مفاجأة عن «السنوار».. ماذا قال؟

في اليوم الـ 123 من حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برز مجددًا اسم زعيم الفصائل الفلسطينية، يحيى السنوار، ليصرح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أنّ «السنوار» ينتقل من مكان لآخر ولا يستطيع التوصيل مع أتباعه، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

الاحتلال الإسرائيلي عثر على مواد مهمة في مكان السنوار

وقال «جالانت» إنّ السنوار ينتقل من مخبأ إلى آخر، وغير قادر على التواصل مع محيطه، مشيرًا إلى أنه في الأيام الأخيرة، عثرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواد مهمة في الأماكن التي كان فيها مؤخرًا.

جالانت ينتقد نتنياهو

يدعي «جالانت» أن هزيمة الفصائل تتطلب «عملا سياسيًا»، في إشارة إلى القرارات المتعلقة بمن سيدير الشؤون المدنية في القطاع في اليوم التالي.

وانتقد «جالانت» رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن التقدم ببديل سياسي هو وحده الذي سيضمن نهاية حكم الفصائل، ولن تكون هناك سيطرة الاحتلال على مدينة في القطاع.