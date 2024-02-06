صحيفة عبرية: الاحتلال الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر من «السنوار» لبدء المفاوضات

نقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أنّ زعيم الفصائل الفلسطينية في القطاع، يحيى السنوار، لم يوافق بعد على بدء التفاوض حول وقف إطلاق النار.

وأكّدت الصحيفة العبرية، أنّ المفاوضات لا تزال نشطة للغاية، وتجري خلف الكواليس، ولكن «السنوار» لم يعط الضوء الأخضر حتى الآن.

السنوار لم يوافق على حتى الآن على بدء عملية التفاوض

وأشارت الصحيفة، إلى ضرورة الصبر والانتظار للحصول على رد، إذ يعمل الوسطاء على مدار الساعة، مؤكدة أنّ السنوار في قطاع غزة لم يوافق حتى الآن على بدء عملية التفاوض.

وألمحت إلى أن الجانبين لا يضيعان الوقت، ويعملان على إغلاق الثغرات في بعض النقاط من مقترح وقف إطلاق النار.

ووفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يقول السنوار إنه لن يتنازل عن مطلب الحصول على ضمانات لوقف الحرب بشكل كامل، وبمجرد الحصول على موافقة السنوار، ستتمكن المفاوضات من التعمق على الفور.

صفقة الولايات المتحدة توقف القتال لمدة 6 أسابيع

وتتضمن الصفقة التي طرحتها الولايات المتحدة وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، مع تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب «السنوار» عن استعداده لقبول عرض الهدنة لمدة 6 أسابيع، وهو الأمر الذي يتفق عليه كبار مسؤولي الفصائل الآخرين في غزة، ولكن تُطالب بالمزيد من التنازلات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويرغبون في التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.

وتزايدت الخلافات بين حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو وإدارة البيت الأبيض، بسبب عدم توصلهما إلى اتفاقات حول هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة، بما في ذلك صفقة لتبادل الأسرى.