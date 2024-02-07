بالأرقام.. مصر في قائمة المستثمرين الإقليميين والأجانب الأكثر نشاطا بالشرق الأوسط
كتب:
أسماء زايد
10:02 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
الاستثمارات
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ مصر جاءت ضمن قائمة المستثمرين الإقليمين والأجانب الأكثر نشاطًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.
مصر ضمن قائمة المستثمرين الإقليمين والأجانب الأكثر نشاطًا
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنَّ حجم الاستثمارات المصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أنَّ مصر ضمن قائمة المستثمرين الإقليمين والأجانب الأكثر نشاطًا في المنطقة عام 2023، جاءت كالتالي:
- 608 ملايين دولار حجم الاستثمارات المصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023.
أعلى المجالات الاستثمارية المصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- التطبيق الشامل 3 صفقات بـ530 مليون دولار.
- التكنولوجيا الصحية 14 صفقة بـ26 مليون دولار.
- التنقل 5 صفقات بـ9 ملايين دولار.
- وسائل الإعلام 3 صفقات بـ6.9 مليون دولار.
- التكنولوجيا التعليمية 4 صفقات بـ5 ملايين دولار.
- الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التعليمية عالية التقنية 3 صفقات بـ4.7 مليون دولار.