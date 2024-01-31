رانيا يحيى لـ«الشاهد»: المجتمع شهد تغيرا كبيرا وكذلك وسائل الإعلام

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن منع الظواهر الموسيقية أمر غير ممكن، مستكملة: «في وقت من الأوقات كان الإعلام محدود والقنوات كانت محدودة، والمنافذ التنويرية والمنصات كانت قليلة، لكن حاليا كل شخص لديه منصة إعلامية من خلال هاتفه، وهناك البعض لديه متابعين أكثر من بعض القنوات».

وأضافت يحيى، خلال استضافتها ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز، أنه علينا الانتباه بأن هناك تغير حدث في المجتمع ككل وفي شكل الإعلام والأداة الإعلامية نفسها، وبالتالي علينا أن يكون لدينا قنوات لها من القوة والتأثير، بأنها تقدم منتجا ثقافيا متنوعا ومختلفا.

وتابعت: «هذا المنتج يعد انعكاسًا لتغيرات مجتمعية، فأي فن هو انعكاس للمجتمع الذي نعيش فيه، وخلال سنوات طويلة كان هناك حالة من التردي في التعليم والثقافة والانفتاح بشكل عام، وأن يكون لدى الناس وعي مكتمل، مما انعكس على الشخصية بشكل عام».