اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يُوجِّه بتعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى» يُوجِّه بتعزيز الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

حرب غزة تفجر إسرائيل من الداخل

«المصرية للاتصالات» تحصل على رخصة «الجيل الخامس»

الحكومة: تدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.. وتعاون «مصرى - كندى - بريطانى» للتنقيب عن الذهب

«الخارجية»: ندعم سيادة الصومال.. وعلى إثيوبيا احترام «حسن الجوار»

الصفحة الثانية

الحوار الوطنى يبدأ مناقشة «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد»: تستهدف زيادة الناتج المحلى لـ50%

كبيرة منسقى «الأمم المتحدة» فى العريش لمتابعة تدفق المساعدات لـ«غزة»

الصفحة الثالثة

حــرب غــزة تفجر إسرائيل من الداخل

100 يوم حرب.. تل أبيب تدفع ضربية الدماء

الصفحة الرابعة

ثقافة «الأنا» تهيمن: «نتنياهو» يبحث عن انتصار زائف والمجتمع الإسرائيلى يتحرك بعيداً عن السياسيين الحاليين

«فاتورة باهظة»: 40 مليار دولار خسائر اقتصادية.. و500 ضابط قتيل و30 ألف مصاب

استطلاع رأى: «نتنياهو» مهدد بالإطاحة.. و«جانتس» الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة

الصفحة الخامسة

«ما بعد الحرب».. تشكيل حكومة وحدة وتغييرات أمنية وجمع التبرعات

صمود غزة يفسد «نبوءة إشعياء» الإسرائيلية

خبير الشئون الإسرائيلية: «نتنياهو» سيكون أول رئيس وزراء تجرى الإطاحة به خلال الحرب

الصفحة السادسة

خالد منتصر يكتب: فصل المقال فيما بين الفقه والطب من انفصال

سحر الجعارة تكتب: من سلالم النقابة إلى المعبر

خديجة حمودة تكتب: جفاف القلوب حزناً وألماً

الصفحة السابعة

تغييرات فى تشكيل الفراعنة أمام غانا.. تعليمات من «فيتوريا» للمدافعين.. تحفيز خاص من الكبار.. والمنافس يستعيد نجمه الأول

كوت ديفوار فى صدام مع نيجيريا.. ومواجهة بين «بيساو والاستوائية»

حوار شامل مع حكام البطولة عن النزاهة.. وتحذيرات من العواقب القانونية

الصفحة الثامنة