ما أسباب ارتفاع نسبة مستخدمي مواقع التواصل؟.. أعدادهم وصلت لـ5 مليارات شخص

قال المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات إنَّ أسباب ارتفاع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى 5 مليارات شخص يعود إلى كثرة الهواتف المحمولة الذكية التي انتشرت بشكل كبير، بالإضافة للأدوات التكنولوجية مثل نظارات «الميتافيرس» والتي سهلت الدخول إلى عالم الإنترنت والاندماج فيه.

الدخول على أي منصة لا يستغرق دقائق معدودة

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى المصرية أنَّ تنوع الوصول للمنصات الاجتماعية في الوقت الحالي أصبح سهلًا للغاية، لأنّ طرق الدخول على أي منصة لا يستغرق دقائق معدودة، موضحًا أنَّ من بين أسباب كثافة الجمهور على مواقع التواصل هي التسويق الإلكتروني والفيديوهات التي تناسب جميع الأذواق وتنوع المحتوى المقدم.

وتابع «طارق» حديثه قائلًا: «أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جديد، بيلاقي انتشارًا واسعًا من المشاركات بين الناس، ما قد يتسبب في جذب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي».