مدرس بـ«إعلام القاهرة»: المنصات الاجتماعية تلعب دورا مهما في الانتخابات

قالت الدكتورة سارة فوزي، مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هناك علاقة وطيدة وارتباط بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الاستحقاقات الانتخابية والنيابية المختلفة، ورفع الوعي السياسي والمشاركة والثقافة السياسية لدى الشباب، فمواقع التواصل قادرة على خلق نوعا من الحراك، وتشكل اتجاهات الشباب ناحية المشاركة السياسية.

وأضافت «فوزي»، خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى، أن هناك حملات شعبية شبابية، بعيدا عن حملة الرئيس السيسي الرسمية، تشجع المواطنين للإدلاء بأصواتهم، باعتباره حق دستوري للمواطن، لابد من ممارسته، موضحة: «في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، كان التيك توك ضمن الاستراتيجية الخاصة بالمرشح بايدن آنذاك».

«التيك توك» ودوره في توعية الشباب

وتابعت، أن الجميع يعتقد كون استخدامات التيك توك ترفيهية فقط، لكنه ساعد الشباب تحت سن 25 في التسجيل للنظام الانتخابي الخاص بهم، ومعرفة لجانهم الانتخابية، مشيرة إلى أن هناك علاقة بين منصة «تيك توك» ومساعدته للشباب الصغير فوق سن الـ18 عام على معرفة الأخبار السياسية.

الشباب ينجذب للمنصات الحديثة

وأشارت، إلى أن الشباب ينجذب للمنصات الحديثة، كونه وجدها منذ نشأته وكبر معها وأيضا المنصات كبرت معه باستخداماتهم وإشباعاتهم، مشيرة إلى أن الشباب الصغير لديه قصر انتباه فلا يستطيع متابعة برنامج لمدة ساعة متواصلة، إذ إنه كل دقيقة يحب مشاهدة فيديو أو محتوى جديد، وخواوزميات «التيك توك» قادرة على ذلك.