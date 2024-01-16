ضبط 3 أشخاص بالجيزة لاتهامهم بالاتجار في الألعاب النارية عبر «فيس بوك»

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تقوم بالترويج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

جرى ضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (عامل توصيل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، بمواجهته اعترف بإدارة الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بالاشتراك مع (شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، تم ضبطهما، وبحوزتهما (10 قطع سلاح أبيض - 185 شمروخ مختلف الأحجام - 182قطع ألعاب نارية)، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.