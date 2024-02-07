القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1445هـ جاء فيها:

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يُشرفني أن أبعث لكم بأسمى آيات التهاني بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة المباركة التي كرم الله سبحانه وتعالى بها نبي الأمة محمداً صلوات الله عليه وسلامه بإسرائه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلي، متمنياً لكم موفور الصحة وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على الوطن وشعبه العظيم بكل الخير والبركات والأمن والاستقرار.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكّدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي تركها فينا نبي الأمة في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، لتظل مصر بعطاء وتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة وطناً أمناً مستقراً.

وأدعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يعيد عليكم هذه الذكرى المباركة بكل اليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بكل الخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدَر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، كما أصدَر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً بنفس المناسبة.

كما هنأ الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.