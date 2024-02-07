شيماء البرديني: العالم يخسر إنسانيته بتخليه عن القضية الفلسطينية (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ المقترح المصري بشأن الأزمة الفلسطينية، والذي جاء برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، اشترط وقف فوري لإطلاق النار وهدنة قبل شهر رمضان، والسماح بدخول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

وأضافت البرديني، خلال لقائها في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ما يحدث على أرض فلسطين غير مبرر، والعالم يخسر إنسانيته وتاريخه بالصمت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، متابعة: «على العالم التحرك بشكل واعٍ واتباع النهج المصري لمساندة فلسطين وإنهاء الوضع المأساوي في غزة».

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ الدور الإنساني المصري في أزمة غزة سيكتب في التاريخ، وما تفعله مصر لدعم القضية الفلسطينية، رد واضح على ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، لوقف الإبادة الجماعية في غزة».