ماسك الفحم لتفتيح البشرة.. أسرع وصفة للتخلص من التصبغات والبقع الداكنة

تعاني كثير من السيدات من التصبغات والبقع الداكنة في البشرة، لذلك يلجأن للماسكات الطبيعية التي تساعد على التخلص منها، بدلا من جلسات الليزر المكلفة ماديا، ومن بين المواد الطبيعة التي تلجأ لها الفتيات والسيدات ماسك الفحم لتفتيح البشرة، إذ يعمل على التخلص نهائيا من التصبغات، كما يساهم في القضاء على الرؤوس السوداء التي تشكل إزعاجا للنساء.

ماسك الفحم لتفتيح البشرة

وفق موقع «thespruce»، هناك فوائد مذهلة لماسك الفحم لتفتيح البشرة، بينها التخلص من البقع الداكنة وتصبغات الوجه، فضلا عن ترطيبه، وتوافر مكوناته بسهولة، ودوره في توحيد لون البشرة، كما يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة وتنظيف البشرة، وتقليل ظهور البقع الداكنة وآثار الحبوب، ويمكن تحضيره بطريقة سريعة في منزلك وهي كالتالي:

- احضري 3 أقراص من الفحم.

- ضيفي ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

- ضيفي ملعقة كبيرة من النشا.

- ضيفي ماء ورد.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير ماسك الفحم لتفتيح البشرة

ويمكن تحضير ماسك الفحم لتفتيح البشرة بسهولة في البيت كالتالي:

- احضري إناء وضعي فيه أقراص الفحم.

- ضعي ملعقة كبيرة من ماء الورد.

- قلبي جيدا حتى تذوب الأقراص.

- ضيفي النشا والحليب البودرة عليهم.

- قلبي جيدا حتى تتجانس المكونات.

- ضيفي ماء الورد بالتدريج للحصول على خليط كريمي.

- ضعي عسل النحل وقلبي جيدا.

- ضيفي زيت الزيتون وقلبي جيدا.

طريقة استخدام ماسك الفحم لتفتيح البشرة

- اغسلي البشرة بالماء الدافئ والغسول المناسب.

- جففي وجهك جيدا.

- قومي بوضع الخليط على البشرة.

- قومي بالتدليك الخفيف.

- اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

- اغسلي البشرة جيدا بالماء البارد لقفل مسام الجلد.

- رطبي وجهك جيدا بمرطب مناسب.

- استخدمي ماسك الفحم لتفتيح البشرة مرتين أسبوعيا.