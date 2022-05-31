الناظر: وضع معجون الأسنان أو الثلج على الحروق أمر خطير جدا.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن حكة الجلد لها أسباب كثيرة، وهناك أكثر من سبب لهذه لحكة، ولكن قبل البحث عن الأسباب الجلدية يجب التأكد من أنه غير مريض بمرض السكري أو الكبد أو الكلى، ففي حالة وجود أي خلل من تلك الأمراض تظهر حكة الجلد، وهي أمراض عضوية تسبب حكة، فيجب البحث عن الأسباب الداخلية أولا، موضحا أنه مع تقدم العمر وقلة الدهون تحت الجلد يجف الجلد.

هناك أسباب كثيرة للحكة ويجب استشارة الطبيب المتخصص

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، أن البعض لديه حساسية من المشغولات غير الذهبية أو حساسية من أكلات معينة أو وضع مكياج على الجلد والتعرض للشمس، فهناك أسباب كثيرة للحكة ويجب استشارة الطبيب المتخصص، شارحا أن الشمس قد تسبب حروق للجلد بشكل مزعج جدا، خصوصا أصحاب البشرة البيضاء، فيجب استخدام عازل الشمس للحماية من حروق الشمس.

استخدام معجون الأسنان على الحروق أمر خطير جدا

وشرح استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثه على شاشة «ten»، أن استخدام معجون الأسنان على الحروق أمر خطير جدا، ناصحا معالجة الحروق بالابتعاد عن المياه المثلجة أو الثلج أو الدقيق أو معجون الأسنان فكل هذا خطأ تماما، فيجب وضع مكان الحرق تحت الصنبور بتيار المياه القوي لمدة 10 دقائق وتجفيفها بالقطن ثم وضع مرهم للحروق.