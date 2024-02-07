ما هي إصابة «الونش» مدافع الزمالك؟.. «تسبب ألما شديدا وتفقده الحركة»

تعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود حمدي «الونش» لإصابة خطيرة، كشف الجهاز الطبي للنادي تفاصيلها خلال الساعات القليلة الماضية، وتمثلت في قطع بالرباط الصليبي للركبة.

تفاصيل إصابة الونش

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في بيان رسمي، أن الونش تأكدت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، خلال المباراة النهائية أمام أهلي جدة ببطولة الإمارات، ومن المقرر سفره إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة للعرض على أحد الأطباء والخضوع لعملية جراحية.

ووفقًا للموقع الطبي «mayoclinic» فإن الرباط الصليي هيكل أساسي في مفصل الركبة، وينقسم إلى أمامي وخلفي، إذ يساعدان في استقرار المفصل ومنع الحركات غير الطبيعية، ويحدث القطع الجزئي في الرباط الصليبي عادة أثناء ممارسة الرياضات القوية مثل كرة القدم.

أعراض القطع الجزئي في الرباط الصليبي

وتشمل أعراض حدوث القطع الجزئي في الرباط الصليبي، ما يلي:

حدوث صوت «فرقعة» عالٍ أو الإحساس بها في الركبة

الشعور بألم شديد

تورم سريع

فقدان القدرة على الحركة

الشعور بعدم الثبات

أسباب القطع الجزئي في الرباط الصليبي

وتأتي الإصابة بالرباط الصليبي بسبب ممارسة بعض الرياضات مثل كرة القدم، والسلة، والجمباز، والتزلج على المنحدرات، حدوث أنماط حركية خاطئة، ارتداء أحذية لا تناسب مقاس القدم، اللعب على العشب الاصطناعي.

أسرار عن القطع الجزئي في الرباط الصليبي

وكان الدكتور عبد العزيز السنجرجي أستاذ جراحة العظام والمفاصل بطب قصر العيني، قدم في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسرارا عن القطع الجزئي في الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه متعلق بعدة عناصر تساعد في استقرار الركبة: «الإصابة في البداية بتعمل ألم شديد لكن بعد شهور أو سنين بيروح».

وعن التعامل الصحيح مع الحالة، قال: «لو الإصابة حديثة وسببت ألما شديدا ميقدرش يتحكم في أي حركة بالركبة وبتكون مؤلمة، لكن لو الحالة عدى عليها وقت في علاجات بتقوي العضلات، وفي العملية بنختار رباط جديد مكان المقطوع من مصدر آخر في الجسم».

الوقاية من القطع الجزئي في الرباط الصليبي

وفيما يتعلق بطرق الوقاية من قطع الرباط الصليبي الجزئي، جاءت كالتالي:

ممارسة التمارين والتدريبات المناسبة للحد من مخاطر الإصابة.

الخضوع لتمارين لتقوية العضلات الأساسية.