عاجل.. إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن سيد معوض لاعب النادي الأهلي مواليد 2005، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي لحقت به خلال الساعات القليلة الماضية خلال أحد المباريات في مسابقة دوري الجمهورية بالأمس، ليتأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

سيد معوض يعلن إصابة نجله بقطع في الرباط الصليبي

ونشر سيد معوض عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قدر الله ماشاء فعل الحمد والشكر لله رب العالمين في اليوم اللي بيوصل فيه عرض رسمي من ريال بيتيس للنادي الأهلي عمر يجيله اصابة الحمد لله على كل حال وان شاء الله يرجع زي الاول واحسن دعواتكم لعمر ربنا يشفيه.

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