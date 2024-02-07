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ضبط شخصين بالقاهرة متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كتب:

محمد بركات 
11:35 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، وتوفير فرص عمل لهم واتخاذهم من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحًا لممارسة نشاطهم.

أمكن ضبط اثنين من المتهمين وأقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على (140 استمارة بيانات - 2 جهاز تابلت - 3 أختام - إيصالات أمانة).

 

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