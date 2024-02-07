رئيس حزب الحركة الوطنية: مصر قادرة على استعادة عافيتها رغم التحديات

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، احتفالية كبيرة لتكريم جميع قيادات الحزب وأمناء الأمانات المركزية والمحافظات تقديرا لجهودهم خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية وما قبلها من تحركات وفعاليات ميدانية تستهدف دعم مسيرة الدولة الديمقراطية.

عقد سلسلة مؤتمرات وندوات ميدانية

وشدد الحزب خلال الاحتفالية على أن المرحلة المقبلة تشهد أيضا مزيدا من الحراك والفعاليات وسيتم عقد سلسلة مؤتمرات وندوات ميدانية بما يضع الحزب في طليعة الأحزاب التي تقوم بأدوار وطنية خلال هذه الأوقات المفصلية من عمر الوطن.

وقال اللواء رؤوف السيد علي، إن مهمتنا كأحزاب وقوى سياسية ينبغي أن تتحرك في مسارات داعمة للوطن وتساهم في دعم كل جهود تبذل من أجل إعلاء شأن الدولة والمواطن وإحداث توازن بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطن.

منع ترهيب الشعب وتخويفه

وأشار إلى أن جوانب كثيرة من التوعية والتثقيف تقع على عاتقنا كأحزاب سياسية إلى جانب جهود مؤسسات الدولة وعلينا أن ننظر إلى كثير من الإيجابيات التي تحققت على أرض الواقع رغم كل ما تمر به من ظروف صعبة وتحديات اقتصادية وإقليمية متشابكة ولعل نعمة الأمن والاستقرار وحماية البلد من جماعات التطرف والإرهاب ومنع ترهيب الشعب وتخويفه وإجباره علي المضي في مسارات ظلامية أمر مهم يحسب لمؤسسات الدولة وقياداتها التي حفظت لنا حقنا الدستوري في أن نحيا حياة مستقرة.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في تصريحاته خلال احتفالية تكريم قيادات وكوادر الحزب، أن مصر رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهها، غنية وقادرة على أن تستعيد قدرتها وطاقتها وعافيتها فليس من المنطقي أو المقبول أن تكون دولتنا غنية وشعبها فقير إلى درجة العوز؛ الأمر الذي يضع على عاتقنا جميعا مسؤولية كبيرة وجسيمة تستدعي مزيدا من الإصرار والعمل حتى نتمكن من تحويل البوصلة إلى مسارها السليم.