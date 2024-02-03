حزب المؤتمر: المواطن له دور كبير في تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أهمية الوعي بوصفه من أهم الأسلحة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن الشائعات تنتشر وقت الأزمات والتحديات، ويحاول المغرضون تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها، ويستفيد البعض اقتصاديا من تداعيات الأزمات.

الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة

وأوضح «غنيم»، في بيان، أن المواطن المصري له دور كبير في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويبدأ ذلك بعدم الاكتراث للشائعات والاهتمام بها في مختلف القطاعات، والثقة في المصادر الرسمية وأن القيادة السياسية تعمل دائما من أجل تجاوز الأزمات والعبور بالوطن لبر الأمان، مضيفا، أن دور المواطن المصري مهم في تخطى الأزمات والوصول للأهداف، وفقا لرؤية مصر سواء كانت 2030 أو 2050.

وأشار «غنيم»، إلى أن المواطن المصري هو الركيزة الأساسية، والجميع يعلم الضغوط الاقتصادية والأوضاع الصعبة، ولكن سيظل الوعي من أهم الأسلحة للخروج من هذه الفترة وعدم الالتفات لما يقال من أخبار كاذبة، وكما كان المواطن شريك أساسي في عملية التنمية سيكون عليه دور كبير في الخروج من الأزمة خاصة في ظل اهتمام الدولة بالشريحة والفئات غير القادرة.

ملف الأسعار

ولفت النائب الأول لرئيس الحزب، إلى أن ملف الأسعار من الملفات الحيوية، ولكن هناك خطوات جادة من قبل الدولة لكبح جماح الأسعار سواء من خلال تشديد الرقابة او من خلال ضخ المزيد من السلع وإنشاء منافذ ثابتة ومتحركة، وهذا يؤكد جهود مواجهة الأزمة والتكاتف في وقت الأزمات مطلوب والمواطن هو أساس المنظومة لمواجهة الأزمة.