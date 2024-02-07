حزب الاتحاد عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر: اعتراف بدورها الإقليمي

أكّد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تأتي في توقيت حاسم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى التطورات التي يشهدها البحر الأحمر وما يمر به من صراعات، مشيرًا إلى أن الزيارة بمثابة تأكيد على الدور المصري المحوري من مختلف القضايا التي يشهدها الإقليم.

الجانب الأمريكي يدرك جيدًا حجم الدور المصري في تسوية النزاعات

وقال «صقر» في بيان صادر اليوم إنَّ الجانب الأمريكي يدرك جيدًا حجم الدور المصري في تسوية النزاعات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي بات لزامًا على المجتمع الدولي التدخل لإنهائها، بعدما تورط الاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا على غزة.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أنَّ زيارة وزير الخارجية الأمريكي تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه مصر تسلمها ردًا من الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنَّها كانت فرصة لإجراء مزيد من التشاور حول إنهاء الحرب.