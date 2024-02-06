عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: خط الرورو يدعم الصادرات ويقلل زمن وصولها

أكد عمرو عبده عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أهمية اتفاقيات خطوط الرورو التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول وفي مقدمتها اتفاقية خط الرورو الأخيرة بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي في تعزيز موقع مصر في التجارة الدولية وقدراتها على تقديم حلول متعددة للتجارة العالمية.

تطوير منظومة الموانئ المصرية سهيل حركة الشاحنات البرية

ونبه عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى الدور الذي تؤديه شبكة البنية التحتية القوية والمشروعات الكبرى التي أُنجزت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها شبكة الطرق الكبرى وتطوير منظومة المواني المصرية، في تسهيل حركة الشاحنات البرية على خطوط الرورو، حيث تنزل الشاحنات إلى الطرق والمواني المصرية كي يتم تحميلها مباشرة على سفن الرورو والتحرك نحو مواني التصدير الدولية.

عامل النقل السريع واختصار الوقت يمثل عنصرا حاسما

وشرح عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» أهمية اتفاقيات الرورو وأثرها على تعزيز قدرات النشاط الاقتصادي المصري سواء في مجاله الزراعي او مجاله الصناعي مشيرا إلى أن عامل النقل السريع واختصار الوقت يمثل عنصرا حاسما في دعم الصادرات الزراعية ذات المساحة الكبيرة في الصادرات المصرية ومن ثم فإن خط الرورو يتيح قدرات على خفض المدة الزمنية وتسريع وصول السلع المصرية المصدرة، والتي غالبا تكون سلع غذائية طازجة الأمر الذي يسهم في تقليل نسب الفاقد وتقليل احتمالات رفض رسائل شحنات التصدير.

اتفاقيات الرورو عامل منشط للعملية الإنتاجية الكلية

وأعتبر عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن اتفاقية الرورو عامل منشط للعملية الإنتاجية الكلية ومحفز لزيادة الناتج الكلي منها، مشيرا إلى أن تخفيض الفترات الزمنية للشحن وتسريع وصول السلع ينطبق أيضا على المادة الخام وواردتها وبالتالي فإن تخفيض مدد حركة المادة الخام إلى مواقع الإنتاج في ظل استخدام خطوط الرورو، من شأنه الحفاظ على استمرار حركة خطوط الإنتاج في العمل وبالتالي سرعة الإنتاج للسلع النهائية في مواقع الإنتاج الصناعية أو الزراعية.