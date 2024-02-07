هاني سليمان: زيارة «بلينكن» تؤكد مكانة مصر ودورها في العملية السياسية بغزة

قال الدكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات والخبير في العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر جاءت في وقت حساس وهام وخطير للغاية، وبحث خلالها الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل المحتجزين المنتظرة في قطاع غزة والأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط.

وأكد «سليمان»، أن زيارة «بلينكن» ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، تؤكد أهمية ومكانة مصر في العملية السياسية وترتيبات الصفقة الجارية حاليًا بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بالإشارة إلى دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية.

زيارة «بلينكن» تعكس إدراك الولايات المتحدة لدور مصر الهام

وأضاف، أن هذه الزيارة تعكس إدراك الولايات المتحدة الأمريكية للدور المهم لمصر في ترتيبات العملية السياسية ما بين الطرفين، وأن مصر تحظى بمكانة مهمة ومحورية، كما أنها منفتحة على كافة الأطراف السياسية المختلفة سواء على الجانب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية أو الإسرائيلي.

وأشار «سليمان» إلى أن مصر أثبتت في الفترة الماضية أنها وسيط موثوق به وأنها على قدر مستوى الأحداث السياسية المختلفة، وتؤكد إدراك واشنطن بأهمية مراعاة مصالح القاهرة ووجهة النظر السياسية والدبلوماسية المصرية في الأحداث.

وأوضح أن أهمية زيارة «بلينكن» إلى القاهرة، هو قدومه قبل زيارته لإسرائيل، ما يبرز أهمية محطة القاهرة كمحدد أساسي لطبيعة التفاهمات وخارطة الطريق المقترحة، مشيرًا إلى أهمية الملاحظات والتحفظات المصرية والبدائل والمقترحات التي تراها مصر.

زيارة «بلينكن» إلى مصر والشرق الأوسط أتت في ظل متغير هام

أن زيارة «بلينكن» إلى مصر والشرق الأوسط أتت في ظل متغير هام بشأن صفقة قادمة بجهود مصرية بتنسيق مع الجانب القطري والأمريكي، هكذا قال الباحث، مشيرا إلى أن الصفقة تشهد مزيدًا من الضغوط والمراحل المتقدمة بالوساطة المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمة الإنسانية واستمرار تدفق المساعدات كانت ضمن محاور المباحثات بين الطرفين.

وشدد الخبير في العلاقات الدولية، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر والشرق الأوسط أتت أيضًا بعد تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت بأن العملية البرية هي الوسيلة الوحيدة لإخضاع الفصائل الفلسطينية وأن جيش الاحتلال لدية نية كاملة للانتشار والقيام بعملية عسكرية كاملة في غزة، وسوف يصل إلى مدينة رفح، واصفًا تلك التصريحات بأنها شديدة الخطورة وسيكون لها تداعيات كبيرة على الأمور الإنسانية في غزة.