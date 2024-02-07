محافظ قنا يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024 بنسبة نجاح بلغت 85.77%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 88.5%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا

وشارك في امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 52702 طالبًا وطالبة، حضر منهم 52135 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة. حقق النجاح 44717 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 85.77%. وشارك في امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 776 طالبًا من الإعدادية المهنية، حضر منهم 734 وحقق النجاح 712 بنسبة نجاح بلغت 97%. وكان عدد الطلاب المكفوفين 8 طلاب، حضر منهم 7 وبلغت نسبة نجاحهم 87.5%. وكان عدد المتقدمين من ضعاف السمع 35 بنسبة نجاح بلغت 88.5%.

وأعرب محافظ قنا، عن تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، كما قدم الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية .