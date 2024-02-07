رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس.. متاح الآن

يهتم آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر، والتي ستكون متاحة بعد ساعات من الآن وذلك على حسب ما أكد مصدر مُطلع خلال تصريحاته لـ«الوطن».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وبخصوص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر، أوضح المصدر، أن النتيجة ستظهر خلال الساعات المقبلة عبر بوابة الأزهر الشريف بعد تخطي الطالب لـ5 خطوات المطلوبة سواء بإدخاله رقم الجلوس والأسم أو غيرها.

كما أوضح المصدر خلال حديثه عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت الثلاثاء 23 يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحان الشهادة الإعدادية 177 ألفا و109 طلاب، وللدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على النتيجة اضغط هنا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وأشار المصدر إلى كيفية توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، مؤكدا أنها جاءت كالتالي:

- أصول الدين 100 درجة.

- اللغة العربية 100 درجة.

- الرياضيات 60 درجة.

- الفقه 50 درجة.

- القرآن الكريم 40 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

- العلوم 40 درجة.

- اللغة الأجنبية 40 درجة.

- الثقافة الإسلامية 20 درجة.