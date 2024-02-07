هل قتل الجيش الإسرائيلي 12 مستوطنًَا؟.. هاآرتس: تحقيق في تطبيق بروتوكول هانيبال

أعلنت صحيفة «هاآرتس» العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تحقيقا بشأن مقتل 12 إسرائيليا في مستوطنة «بئيري» في غلاف غزة، وذلك في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، بعد تصريح ناجين من الحادث قالوا إنهم تم استهدافهم بقذيفة دبابة إسرائيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الناجيتين الوحيدتين، ياسمين بورات، وهداس داغان، تقولان إن المنزل تعرض لقصف من قبل دبابة إسرائيلية، مما أثار الشكوك حول تعمد جيش الاحتلال استهدافهم نظرا لعلمه بوجود محتجزين داخل البيت تطبيقا لبروتوكول «هانيبال».

ما هو بروتوكول «هانيبال»؟

في هذا الصدد، كشف الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن هناك العديد من الحوادث التي تم فيها استهداف إسرائيليين في السابع من أكتوبر، ومحتجزين في غزة تطبيقا لبروتوكول هانيبال المتبع في جيش الاحتلال الذي بموجبه يتاح لجنود الاحتلال قتل المحتجزين الذين وقعوا في أيدي الفصائل الفلسطينية.

وأضاف «صافي»، خلال حديثه مع «الوطن»، أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال، أصدر تعليمات مشددة إلى جيشه بقتل أي إسرائيلي يحمل معلومات مهمة قد تستفيد منها الفصائل الفلسطينية استخباراتيًا، أو أمنيًا، وهذا ما قد تم في العديد من المرات وأخرها في حي الشجاعية حين قتل 3 محتجزين على الرغم من رفعهم الأعلام البيضاء.

جيش الاحتلال لم يهتم بمواطنيه

كما أوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أنه في السابع من أكتوبر، لم يبال جيش الاحتلال بمواطنيه حيث قام باستهداف المناطق التي بها إسرائيليين، وكان يهدف إلى قتل المقاومين بدون النظر للخسائر في صفوف المدنيين.

وتابع: «لم يهتم الاحتلال بمواطنيه لأنه أراد أن يظهر الرواية المتعلقة بقتل مقاتلي الفصائل المدنيين، والأطفال، لكي يحاول إدانتهم أمام مجلس الأمن، والمجتمع الدولي»، متابعا الرواية الإسرائيلية تلك تبناها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولكن صحيفة هارتس كذبت تلك الرواية.