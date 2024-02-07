مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي تواجه أعطالا.. سجلات مكتوبة بدلا من الإلكترونية

تواجه مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى مشاكل مع نظام البرمجيات الطبية المستخدم على نطاق واسع، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

فشل نظام البرمجيات في إدارة المعلومات حول أدوية المرضى بشكل صحيح

وكما حدث في الأسابيع الأخيرة، فشل النظام المسمى «كاميليون» في إدارة المعلومات حول أدوية المرضى بشكل صحيح، وفي 30 يناير، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي عن وجود مشاكل خلال الأسبوع السابق ولكن تم إصلاحها.

ومع تجدد الإخفاقات في النظام، نصحت الوزارة جميع المستشفيات التي تستخدمه بالاحتفاظ بسجلات مكتوبة بخط اليد احتياطية لأدوية المرضى.

قطاع غزة يواجه خطر شديد

وعلى جانب آخر، يواجه قطاع غزة خطرًا شديد، إذ تشهد صيدليات مدينة رفح نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الذي تفرضه الاحتلال الإسرائيلي والحرب الطويلة التي بدأت في 7 أكتوبر، ونتيجة لذلك، يواجه العديد من المرضى صعوبة في العثور على الأدوية التي يحتاجونها لتخفيف آلامهم.

ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع معدلات الأمراض المعدية في قطاع غزة، وتشمل هذه الأمراض الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات السحايا والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء.