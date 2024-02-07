كشف مصدر مسؤول، عن موعد فتح باب التظلمات لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024، مؤكدا أنّ باب التظلمات على الأغلب بعد يومين من إعلان النتيجة، لتقديم الطلاب الراغبين في الطعن على نتيجة الفصل الدراسي الأول.

موعد فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

وحول موعد فتح باب التظلمات لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024، أكد المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أنّه يحق للطالب التظلم في المادة التي يرغب بها، شرط تسديد الرسوم المخصصة للتظلم بديوان المنطقة الأزهرية التابع لها، كما يتوجه الطالب على الأغلب مع ولي أمره إلى مقر الكنترول للتعرف على ورقته، وويوقع ولي أمره إقرار للتعارف على ورقته، ومن ثم يعرض ورقة إجابة الطالب على موجهين متخصصين في المواد الطاعن عليها الطالب، وبعد ذلك يوقّع الطالب بأنّه تعرف على ورقة إجابته.

نسب نجاح طلاب الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

وبشأن موعد فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024، اعتمد الأزهر الشريف نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام 185 ألفا و908 طلاب، حضر منهم 183 ألفا و842 طالبا، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر 178 ألفا و179 طالبا بنسبة 96.92%، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50% عدد 5663 طالبا بنسبة 3.08%.