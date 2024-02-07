أكدت فصائل فلسطينية استهداف آلية إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة مضادة للدروع غربي مدينة غزة، حسبما أفادت «قناة القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

كما أشارت القناة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف ضرباتها على أحياء الرمال والزيتون والنصر بغزة، بالتزامن مع قصف إطلاق قذائف تجاه شمال وشرق قطاع غزة.

جيش لاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي

وذكر مكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن جيش لاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز، لافتًا إلى أن حياة 300 كادر طبي و450 جريح و 10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

ولفت إلى أن هناك نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية، ومستلزمات وخيوط العمليات الجراحية، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق حركة سيارات الإسعاف.

في سياق آخر، أعلن حزب الله اللبناني، مقتل اثنين من عناصره إثر قـصف للاحتلال جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.