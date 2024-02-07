مايا مرسي: نشعر بالحزن على أوضاع الأطفال والسيدات في قطاع غزة

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة عن مدى حزنها لما يحدث للسيدات والفتيات والأطفال في قطاع غزة حاليا من قتل ودمار ومجاعة تودى بحياتهم.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع ليلى بكر المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، وجيرمان حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

تعاون القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، عن سعادتها بالتعاون المثمر القائم بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال المرأة، مستعرضة جهود المجلس وإنجازاته فيما يخص المبادرة الوطنية «دوي يا نورة» لتمكين الفتيات، والتي يجرى تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

بناء مهارات الفتيات

ويهدف هذا التعاون بين القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة إلى بناء مهارات الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وتعزيز قدراتهن ليصبحن قادرات على التعامل بفعالية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها، وتشجيع الفتيات على التعبير على آرائهن ومشاركة القصص لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وأكدت ليلي بكر، سعادتها بالتعاون القائم بين الجانبين في تمكين المرأة والفتاة في كافة المجالات، وتطلعها للمزيد من التعاون المستقبلي.