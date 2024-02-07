خبير دولي: جولة بلينكن تؤكد أولوية غزة في السياسة الخارجية الأمريكية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخامسة إلى المنطقة منذ أحداث عملية طوفان الأقصى تؤكد أولوية الأحداث في قطاع غزة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، موضحت أن ما يحدث في غزة يؤثر على المصلحة الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «رأينا استهداف الأمريكييين في سوريا والعراق، وأيضًا إحتمال اشتعال جبهة لبنان، وبالتالى هناك مصلحة أمريكية في عدم توسع الصراع، وعدم نشوب حرب إقليمية واسعة تكون لها تبعات سلبية على الأمن والاستقرار فى المنطقة».

وتابع: «هذه الجولة جاءت بعد اتفاق باريس الإطاري، والجهود المصرية مع الشركاء قطر وأمريكا لإنجاز صفقة ما بين إسرائيل وحماس، وهناك مؤشرات إيجابية تدفع فى اتجاه الوصول، رغم العقبات والتحديات، والردود المضادة، وكل طرف ربما يطرح أقصي مطالبه».

وأكمل: «وفي اعتقادي أن الظروف الآن أصبحت مهيئة للوصول إلى هذا الاتفاق، وهذه الصفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لفترة طويلة نسبيًا، والعمل على وقف العدوان».