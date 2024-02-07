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معرض القاهرة الدولي للكتاب

إصابة 7 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي على سوريا

كتب:

شريف سليمان
12:38 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
استهداف سوريا

استهداف سوريا

أكدت مصادر محلية، دوي انفجارات قوية في مدينة  حمص وسط  سوريا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وذكرت وسائل إعلام سورية، وقوع غارات إسرائيلية على مواقع في محافظة حمص وسط  سوريا، حيث أسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا من الصواريخ الإسرائيلية في ريف حمص الغربي. 

وأصيب 7 أشخاص جراء سقوط شظايا صواريخ أطلقت في حمص وسط سوريا، كما جرى استهداف مبنى في شارع الحمرة وسط مدينة حمص السورية وأنباء عن إصابات. 

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