بالقانون.. أسهل طريقين لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية دون عناء

تُعد قائمة المنقولات الزوجية من أهم الوثائق التي تُنظم العلاقة بين الزوجين في حال وقوع الطلاق، إلا أنها قد تُثير العديد من المشاكل، خاصةً عندما يرفض أحد الطرفين تسليم المنقولات للطرف الآخر.

نشرح في السطور التالية، أسهل طريقتين لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية، وفقًا لتصريحات المحامي محمود جمال المحام مع «الوطن».

اللجوء لمحكمة الجنح

يقول «جمال»، إن هناك طريقتين لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية، أولها اللجوء لمحكمة الجنح من خلال رفع دعوى تبديد منقولات زوجية، في هذه الحالة، يقوم الزوج بعرض قائمة المنقولات الزوجية أمام المحكمة، وفي حال رفض الزوج عرض المنقولات، تُصدر المحكمة حكمًا بالحبس.

اللجوء لمحكمة الأسرة

ويضيف أنّ الطريق الثاني هو رفع دعوى تُسمى المطالبة بأعيان جهاز أمام محكمة الأسرة، في هذه الحالة، يكون أمام الزوج ثلاث خيارات:

رد المنقولات بحالتها. دفع قيمة المنقولات طبقًا لما هو مثبت بالقائمة. يتم الحجز على الزوج.

ويشير «جمال» إلى أنّ محكمة الأسرة لا تحكم بالحبس في هذه الحالة.

وأوصى بضرورة اللجوء إلى الحل السلمي، وهو تسليم المنقولات أو قيمتها، دون الذهاب إلى محاكم الجنح، مراعاة لنفسية الأطفال.